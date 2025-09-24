Нова риторика Трампа дає Німеччині надію на обговорення жорсткіших санкцій проти рф - речник
Київ • УНН
Речник уряду Німеччини повідомив, що нова риторика президента США Дональда Трампа дає надію на більш інтенсивне обговорення жорсткіших санкцій проти москви. Це відповідає цілям німецького уряду щодо посилення тиску Заходу на росію.
Нова риторика президента США Дональда Трампа дає Німеччині надію на те, що жорсткіші санкції проти москви можуть обговорюватися більш інтенсивно. Про це повідомив речник уряду Німеччини, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Основний тон (заяв Трампа) відповідає політичним цілям німецького уряду, який тижнями та місяцями працював над тим, щоб тиск Заходу на агресора, росію, залишався високим і зростав
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди з росією США готові ввести потужні мита, які можуть стримати війну в Україні, закликавши Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів.
