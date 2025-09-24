$41.380.00
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 2746 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 8946 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 8592 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 17202 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 14221 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 15910 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 14086 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26546 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44615 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Нова риторика Трампа дає Німеччині надію на обговорення жорсткіших санкцій проти рф - речник

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Речник уряду Німеччини повідомив, що нова риторика президента США Дональда Трампа дає надію на більш інтенсивне обговорення жорсткіших санкцій проти москви. Це відповідає цілям німецького уряду щодо посилення тиску Заходу на росію.

Нова риторика президента США Дональда Трампа дає Німеччині надію на те, що жорсткіші санкції проти москви можуть обговорюватися більш інтенсивно. Про це повідомив речник уряду Німеччини, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Основний тон (заяв Трампа) відповідає політичним цілям німецького уряду, який тижнями та місяцями працював над тим, щоб тиск Заходу на агресора, росію, залишався високим і зростав 

– сказав речник на черговій пресконференції уряду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди з росією США готові ввести потужні мита, які можуть стримати війну в Україні, закликавши Європу приєднатися та припинити купівлю російських енергоресурсів.

Антоніна Туманова

