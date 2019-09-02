Новичок Суперлиги усилился экс-баскетболистом юниорской сборной Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. БК "Харьковские Соколы" объявил об очередном усиления - новичок Суперлиги подписал 23-летнего литовского форварда Паулюса Жалиса, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Последние 4 года Жалис провел в составе университета "Лафайетт" с NCAA, который выступает в конференции "Patriot". В своем заключительном сезоне за "Лафайетт" литовец за 29 минут набирал в среднем 10 очков, делал 4,7 подбора и 2,7 передачи (двухочковые - 46 процентов, трехочковых - 31,8).
Кроме того отметим, что Жалис выступал за сборную Литвы в возрасте до 16 лет.
Напомним, что "Харьковские Соколы" в последний момент дополнили состав Суперлиги.