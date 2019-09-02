Новичок Суперлиги усилился экс-баскетболистом юниорской сборной Литвы

Последние 4 года Жалис провел в составе университета "Лафайетт" с NCAA, который выступает в конференции "Patriot". В своем заключительном сезоне за "Лафайетт" литовец за 29 минут набирал в среднем 10 очков, делал 4,7 подбора и 2,7 передачи (двухочковые - 46 процентов, трехочковых - 31,8).

Кроме того отметим, что Жалис выступал за сборную Литвы в возрасте до 16 лет.

Напомним, что "Харьковские Соколы" в последний момент дополнили состав Суперлиги.