Новачок Суперліги підсилився екс-баскетболістом юніорської збірної Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. БК "Харківські Соколи" оголосив про чергове підсилення - новачок Суперліги підписав 23-річного литовського форварда Паулюса Жаліса, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Останні 4 роки Жаліс провів у складі університета "Лафайетт" з NCAA, який виступає в конференції "Patriot". У своєму заключному сезоні за "Лафайєтт" литовець за 29 хвилин набирав у середньому 10 очок, робив 4,7 підбирання та 2,7 передачі (двоочкові – 46 відсотків, трьохочкових – 31,8).
Крім того відзначимо, що Жаліс виступав за збірну Литви віком до 16 років.
Нагадаємо, що "Харківські Соколи" в останній момент доповнили склад Суперліги.