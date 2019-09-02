Новачок Суперліги підсилився екс-баскетболістом юніорської збірної Литви

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. БК "Харківські Соколи" оголосив про чергове підсилення - новачок Суперліги підписав 23-річного литовського форварда Паулюса Жаліса, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Останні 4 роки Жаліс провів у складі університета "Лафайетт" з NCAA, який виступає в конференції "Patriot". У своєму заключному сезоні за "Лафайєтт" литовець за 29 хвилин набирав у середньому 10 очок, робив 4,7 підбирання та 2,7 передачі (двоочкові – 46 відсотків, трьохочкових – 31,8).

Крім того відзначимо, що Жаліс виступав за збірну Литви віком до 16 років.

Нагадаємо, що "Харківські Соколи" в останній момент доповнили склад Суперліги.

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