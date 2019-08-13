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Харківський клуб поповнив склад чемпіонату Суперліги з баскетболу

Харківський клуб поповнив склад чемпіонату Суперліги з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Чемпіонат України з баскетболу (Суперліга) у сезоні 2019/2020 отримав нового учасника, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Виконком Федерації баскетболу України дозволив "Харківським Соколам" взяти участь у головному баскетбольному турнірі країни. Після того, як харківський "Політехнік" не зумів підтвердити свої фінансові гарантії, ФБУ звернувся до клубів Вищої ліги з пропозицією поповнити Суперлігу. Відгукнувся на цю пропозицію минулорічний учасник Вищої ліги з Харкова.

Клубом, який поповнить еліту українського баскетболу стали "Харківські Соколи". 12 серпня члени виконкому ФБУ проголосували за вхід харків’ян до еліти українського баскетболу.

Примітно що за очікуваннями домашньою ареною "Соколів" стане ПС "Локомотив". Таким чином, участь у наступному сезоні Суперліги візьмуть 9 клубів - на один клуб більше, ніж торік.

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