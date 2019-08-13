Харьковский клуб пополнил состав чемпионата Суперлиги по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Чемпионат Украины по баскетболу (Суперлига) в сезоне 2019/2020 получил нового участника, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Исполком Федерации баскетбола Украины разрешил "Харьковским Соколам" принять участие в главном баскетбольном турнире страны. После того, как харьковский "Политехник" не сумел подтвердить свои финансовые гарантии, ФБУ обратился к клубам Высшей лиги с предложением пополнить Суперлигу. Откликнулся на это предложение прошлогодний участник Высшей лиги из Харькова.
Клубом, который пополнит элиту украинского баскетбола стали "Харьковские Соколы". 12 августа члены исполкома ФБУ проголосовали за вход харьковчан в элиту украинского баскетбола.
Примечательно что по ожиданиям домашней ареной "Соколов" станет ДС "Локомотив". Таким образом, участие в следующем сезоне Суперлиги примут 9 клубов - на один клуб больше, чем в прошлом году.