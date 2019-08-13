Новичка "Зари" признали лучшим футболистом крайнего тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинская Премьер-Лига, после опроса специалистов из экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 3-го тура турнира. Об этом свидетельствуют данные сайта Лиги, передает УНН.
По итогам голосования победу одержал нападающий "Зари" Назарий Русин, который в матче с "Колосом" забил дебютный мяч за команду и отдал результативный пас.
В борьбе за награду он опередил полузащитника Тайсона Марлоса ("Шахтер"), Эдина Шехича ("Ворскла"), Богдана Леднева ( "Заря").
Отметим, что лучшим тренером тура признали португальского специалиста из "Шахтера" Луиша Каштру.
Добавим также, в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.