Новачка "Зорі" визнали кращим футболістом крайнього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, після опитування фахівців з експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3-го туру турніру. Про це свідчать дані сайту Ліги, передає УНН.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Зорі" Назарій Русин, який у матчі з "Колосом" забив дебютний м’яч за команду і віддав результативний пас.
У боротьбі за нагороду він випередив півзахисників Тайсона Марлоса ("Шахтар"), Едіна Шехіча ("Ворскла"), Богдана Лєднєва ("Зоря").
Відзначимо, що найкращим тренером туру визнано португальського фахівця з "Шахтаря" Луїша Каштру.
Додамо також, до складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.