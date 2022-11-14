Новая Зеландия усиливает военную помощь Украине

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"Расширенная поддержка базируется на пакете военной, дипломатической, юридической и гуманитарной помощи, которую оказывает Новая Зеландия с начала агрессивной войны россии в феврале. Продолжение этой войны путиным является фундаментально неправильным. Мы призываем россию изменить курс и выйти из Украины. Украинцы, как в форме, так и гражданские, погибают ежедневно во время бессмысленных нападений россии", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Детали

Отмечается, что пехотная учебная группа численностью до 66 военнослужащих ВС Новой Зеландии (NZDF) отправится в Великобританию для проведения учения украинских военных, которое завершится к 31 июля 2023 года. Кроме этого, планируется возобновить развертывание четырех сотрудников в логистический центр в Европе для поддержки Украины.

Новая Зеландия также выделит дополнительные 1,85 миллиона долларов в Трастовый фонд НАТО для нелетального военного оборудования и материалов для самообороны Украины в течение зимы.

"Мы обещаем дальнейшую поддержку Трастового фонда НАТО. Это обеспечит нелетальную военную поддержку, в том числе зимнюю одежду, продовольственные пайки, мобильные генераторы, машины скорой помощи, медицинские комплекты и аптечки первой помощи, приюты и другие жизненно важные припасы в предстоящую зиму", – отметила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Еще 1,85 миллиона долларов правительство страны направит для Всемирной продовольственной программы на помощь в решении проблемы обострившейся из-за российско-украинской войны проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Напомним

Новая Зеландия объявила о новых санкциях против россии. Они направлены против российского сектора обороны и безопасности.