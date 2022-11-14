Новая Зеландия усиливает военную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Новая Зеландия усилит военную поддержку Украины в ответ на полномасштабное вторжение рф, в частности направит еще 66 военных в Великобританию для обучения украинских военных, увеличит финансирование на оборудование и припасы для украинской обороны и поддержку глобальной продовольственной безопасности. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт правительства страны.
Цитата
"Расширенная поддержка базируется на пакете военной, дипломатической, юридической и гуманитарной помощи, которую оказывает Новая Зеландия с начала агрессивной войны россии в феврале. Продолжение этой войны путиным является фундаментально неправильным. Мы призываем россию изменить курс и выйти из Украины. Украинцы, как в форме, так и гражданские, погибают ежедневно во время бессмысленных нападений россии", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Детали
Отмечается, что пехотная учебная группа численностью до 66 военнослужащих ВС Новой Зеландии (NZDF) отправится в Великобританию для проведения учения украинских военных, которое завершится к 31 июля 2023 года. Кроме этого, планируется возобновить развертывание четырех сотрудников в логистический центр в Европе для поддержки Украины.
Новая Зеландия также выделит дополнительные 1,85 миллиона долларов в Трастовый фонд НАТО для нелетального военного оборудования и материалов для самообороны Украины в течение зимы.
"Мы обещаем дальнейшую поддержку Трастового фонда НАТО. Это обеспечит нелетальную военную поддержку, в том числе зимнюю одежду, продовольственные пайки, мобильные генераторы, машины скорой помощи, медицинские комплекты и аптечки первой помощи, приюты и другие жизненно важные припасы в предстоящую зиму", – отметила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.
Еще 1,85 миллиона долларов правительство страны направит для Всемирной продовольственной программы на помощь в решении проблемы обострившейся из-за российско-украинской войны проблемы глобальной продовольственной безопасности.
Напомним
Новая Зеландия объявила о новых санкциях против россии. Они направлены против российского сектора обороны и безопасности.