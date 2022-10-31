Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти росії

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"Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо 14 фізичних та семи юридичних осіб у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні структури та керівники дезінформаційних ЗМІ, а також воєнізована організація та її високопосадовці", - повідомила Махута у заяві.

"До них входять керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих формувань, пов'язаних з групою найманців Вагнера", - додала вона.

Деталі

Санкції також було запроваджено щодо "інформаційного агентства та кібероперації російської військової розвідки" "ІнфоРос", а також кримського видання NewsFront.

Махута наголосила, що за допомогою цих санкцій Нова Зеландія "недвозначно заявляє про своє засудження тих, хто відіграє роль у сприянні незаконним та необґрунтованим діям росії в Україні".

"Постійні повідомлення про невиборчі напади та широкомасштабні збитки цивільних об'єктів з боку збройних сил росії в Україні викликають глибоке занепокоєння", - додала вона.

Нагадаємо

На даний момент Нова Зеландія з квітня ввела санкції щодо понад 1200 фізичних та юридичних осіб, включаючи торговельні заходи щодо заборони експорту та імпорту з росії.

росія наразі є найсанкційнішою країною у світі відтоді, як у лютому вона розпочала війну проти України.