Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У заяві міністра закордонних справ Нанаї Махути йдеться, що цей пакет санкцій спрямований проти російського сектору оборони та безпеки, передає УНН.
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"Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо 14 фізичних та семи юридичних осіб у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні структури та керівники дезінформаційних ЗМІ, а також воєнізована організація та її високопосадовці", - повідомила Махута у заяві.
"До них входять керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих формувань, пов'язаних з групою найманців Вагнера", - додала вона.
Деталі
Санкції також було запроваджено щодо "інформаційного агентства та кібероперації російської військової розвідки" "ІнфоРос", а також кримського видання NewsFront.
Махута наголосила, що за допомогою цих санкцій Нова Зеландія "недвозначно заявляє про своє засудження тих, хто відіграє роль у сприянні незаконним та необґрунтованим діям росії в Україні".
"Постійні повідомлення про невиборчі напади та широкомасштабні збитки цивільних об'єктів з боку збройних сил росії в Україні викликають глибоке занепокоєння", - додала вона.
Нагадаємо
На даний момент Нова Зеландія з квітня ввела санкції щодо понад 1200 фізичних та юридичних осіб, включаючи торговельні заходи щодо заборони експорту та імпорту з росії.
росія наразі є найсанкційнішою країною у світі відтоді, як у лютому вона розпочала війну проти України.