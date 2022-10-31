Новая Зеландия объявила о новых санкциях против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В заявлении министра иностранных дел Нанаи Махуты говорится, что этот пакет санкций направлен против российского сектора обороны и безопасности, передает УНН.
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"Сегодня мы вводим санкции в отношении 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные структуры и руководители дезинформационных СМИ, а также военизированная организация и ее высокопоставленные чиновники", - сообщила Махута в заявлении.
"В них входят руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также члены неонацистских военизированных формирований, связанных с группой наемников Вагнера", - добавила она.
Детали
Санкции также были введены в отношении "информационного агентства и кибероперации российской военной разведки" "ИнфоРос", а также крымского издания NewsFront.
Махута подчеркнула, что с помощью этих санкций Новая Зеландия "недвусмысленно заявляет о своем осуждении тех, кто играет роль в содействии незаконным и необоснованным действиям россии в Украине".
"Постоянные сообщения о неизбирательных нападениях и широкомасштабных ущербах гражданских объектов со стороны вооруженных сил россии в Украине вызывают глубокую обеспокоенность", - добавила она.
Напомним
На данный момент Новая Зеландия с апреля ввела санкции в отношении более 1200 физических и юридических лиц, включая торговые меры по запрету экспорта и импорта из россии.
россия сейчас является самой санкционной страной в мире с тех пор, как в феврале она начала войну против Украины.