Новая Зеландия объявила о новых санкциях против россии

Цитата

"Сегодня мы вводим санкции в отношении 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные структуры и руководители дезинформационных СМИ, а также военизированная организация и ее высокопоставленные чиновники", - сообщила Махута в заявлении.

"В них входят руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также члены неонацистских военизированных формирований, связанных с группой наемников Вагнера", - добавила она.

Детали

Санкции также были введены в отношении "информационного агентства и кибероперации российской военной разведки" "ИнфоРос", а также крымского издания NewsFront.

Махута подчеркнула, что с помощью этих санкций Новая Зеландия "недвусмысленно заявляет о своем осуждении тех, кто играет роль в содействии незаконным и необоснованным действиям россии в Украине".

"Постоянные сообщения о неизбирательных нападениях и широкомасштабных ущербах гражданских объектов со стороны вооруженных сил россии в Украине вызывают глубокую обеспокоенность", - добавила она.

Напомним

На данный момент Новая Зеландия с апреля ввела санкции в отношении более 1200 физических и юридических лиц, включая торговые меры по запрету экспорта и импорта из россии.

россия сейчас является самой санкционной страной в мире с тех пор, как в феврале она начала войну против Украины.