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Нова Зеландія посилює військову допомогу Україні

Нова Зеландія посилює військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 335179 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Нова Зеландія посилить військову підтримку України у відповідь на повномасштабне вторгнення рф, зокрема надішле ще 66 військових до Великої Британії для навчання українських військових, збільшить фінансування на обладнання та припаси для української оборони та підтримку глобальної продовольчої безпеки. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт уряду країни.

Цитата

"Розширена підтримка базується на пакеті військової, дипломатичної, юридичної та гуманітарної допомоги, яку надає Нова Зеландія з початку агресивної війни росії в лютому. Продовження цієї війни путіним є фундаментально неправильним. Ми закликаємо росію змінити курс і вийти з України. Українці, як у формі, так і цивільні, гинуть щодня під час безглуздих нападів росії", - заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Деталі

Зазначається, що піхотна навчальна група чисельністю до 66 військовослужбовців ЗС Нової Зеландії (NZDF) відправиться до Великої Британії для проведення навчання українських військових, яке завершиться до 31 липня 2023 року. Крім цього, планується відновити розгортання чотирьох співробітників до логістичного центру в Європі для підтримки України.

Нова Зеландія також виділить додаткові 1,85 мільйона доларів до Трастового фонду НАТО для нелетального військового обладнання та матеріалів для самооборони України протягом зими.

"Ми обіцяємо подальшу підтримку Трастового фонду НАТО. Це забезпечить нелетальну військову підтримку, зокрема зимовий одяг, продовольчі пайки, мобільні генератори, машини швидкої допомоги, медичні комплекти та аптечки першої допомоги, притулки та інші життєво важливі припаси протягом майбутньої зими", - зазначила міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Ще 1,85 мільйона доларів уряд країни спрямує для Всесвітньої продовольчої програми на допомогу у розв'язанні проблеми глобальної продовольчої безпеки, яка загострилася через російсько-українську війну.

Нагадаємо

Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти росії. Вони націлені проти російського сектору оборони та безпеки.

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