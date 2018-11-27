Новая военная программа Японии будет предусматривать создание авианосца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство Японии намерено включить положение о создании первого в стране авианосца на базе вертолетоносца ВМС “Идзумо” в среднесрочную оборонную программу, которая будет принята в декабре. Об этом сообщает во вторник телеканал NHK, передает УНН.
По его данным, после модификации “Идзумо” предполагается оснастить новейшими американскими боевыми самолетами пятого поколения F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки. По расчетам, корабль сможет принять до 10 таких машин.
Соответствующие средства, по данным газеты Yomiuri, министерство обороны Японии должно заложить в бюджет на 2019 год, а ввод в эксплуатацию первого легкого авианосца намечен на 2020 год. Японское оборонное ведомство официально не подтверждало такую информацию.
Как сообщал УНН, сторожевой корабль “Тикума” японских Сил самообороны потерял часть боезапаса в районе острова Куме в Восточно-Китайском море, относится к южной префектуре Окинава.