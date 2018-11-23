ЗМІ: з японського сторожового корабля змило частину боєзапасу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сторожовий корабель “Тікума” японських Сил самооборони втратив частину боєзапасу в районі острова Кумі в Східно-Китайському морі, що належить до південної префектурі Окінава. Про це повідомило в п’ятницю агентство Kyodo, інформує УНН.
За його відомостями, мова йде про снаряди для автоматичної корабельної гармати калібру 20 мм. Як зазначає агентство, понад 20 снарядів довжиною близько 17 см і вагою 250 грам кожен, імовірно, змили в море сильні хвилі. В останні дні в цьому районі погодні умови були несприятливими, а швидкість поривів вітру досягала 40 м в секунду.
Командування морських Сил самооборони попередило рибалок про цей інцидент і ризик детонації снарядів в разі сильного впливу. Проте, як зазначає агентство, ймовірність попадання їх в риболовецькі мережі низька, оскільки глибина моря в цьому районі досить велика.
Як повідомляв УНН, нещодавно на півдні Японії тактичний винищувач четвертого покоління F-15 здійснив екстрену посадку.