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На півдні Японії тактичний винищувач четвертого покоління F-15 здійснив екстрену посадку

На півдні Японії тактичний винищувач четвертого покоління F-15 здійснив екстрену посадку

Київ • УНН

 • 17303 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН.  Американський всепогодний тактичний винищувач четвертого покоління McDonnell Douglas F-15 Eagle Повітряних Сил самооборони Японії у понеділок здійснив екстрену посадку на півдні країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Kyodo.

Відзначається, що у винищувача була зафіксована несправність у системі гідравліки, у результаті чого він здійснив екстрену посадку на базу ВПС США Кадена. Повідомляється, що пілот літака не постраждав.

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В Японії останнім часом помітно почастішали дрібні авіаційні події, які викликають серйозну стурбованість у місцевого населення. Часто вони пов’язані з технікою ВПС США, дислокованої на японській території, проте трапляються інциденти і з авіацією Сил самооборони країни.

Як раніше інформував УНН, міноборони Японії розглядає проект створення разом з американською стороною винищувача-бомбардувальника нового покоління. Як зазначається, обговорюється можливість співпраці з американською компанією Lockheed Martin. У якості основи проекту мають намір використовувати бойовий літак США п’ятого покоління F-22. Його планують забезпечити японським двигуном.

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