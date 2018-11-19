На півдні Японії тактичний винищувач четвертого покоління F-15 здійснив екстрену посадку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Американський всепогодний тактичний винищувач четвертого покоління McDonnell Douglas F-15 Eagle Повітряних Сил самооборони Японії у понеділок здійснив екстрену посадку на півдні країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Kyodo.
Відзначається, що у винищувача була зафіксована несправність у системі гідравліки, у результаті чого він здійснив екстрену посадку на базу ВПС США Кадена. Повідомляється, що пілот літака не постраждав.
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В Японії останнім часом помітно почастішали дрібні авіаційні події, які викликають серйозну стурбованість у місцевого населення. Часто вони пов’язані з технікою ВПС США, дислокованої на японській території, проте трапляються інциденти і з авіацією Сил самооборони країни.
Як раніше інформував УНН, міноборони Японії розглядає проект створення разом з американською стороною винищувача-бомбардувальника нового покоління. Як зазначається, обговорюється можливість співпраці з американською компанією Lockheed Martin. У якості основи проекту мають намір використовувати бойовий літак США п’ятого покоління F-22. Його планують забезпечити японським двигуном.