На юге Японии тактический истребитель четвертого поколения F-15 совершил экстренную посадку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle Воздушных Сил самообороны Японии в понедельник совершил экстренную посадку на юге страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что у истребителя была зафиксирована неисправность в системе гидравлики, в результате чего он совершил экстренную посадку на базу ВВС США Кадена. Сообщается, что пилот самолета не пострадал.
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В Японии в последнее время заметно участились мелкие авиационные события, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, однако случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.
Как ранее информировал УНН, минобороны Японии рассматривает проект создания совместно с американской стороной истребителя-бомбардировщика нового поколения. Как отмечается, обсуждается возможность сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin. В качестве основы проекта намерены использовать боевой самолет США пятого поколения F-22. Его планируют обеспечить японским двигателем.