Японія зацікавилася спільним зі США проектом створення нового бойового літака
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міноборони Японії розглядає проект створення разом з американською стороною винищувача-бомбардувальника нового покоління. Про це повідомляє УНН із посиланням на Mainichi Shimbun.
Як зазначається, обговорюється можливість співпраці з американською компанією Lockheed Martin. У якості основи проекту мають намір використовувати бойовий літак США п’ятого покоління F-22. Його планують забезпечити японським двигуном.
Згідно з наявною інформацією, на розробку бойового літака японська сторона готова витратити понад 53 млрд доларів США.
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Як раніше інформував УНН, Міністерство оборони США відновило в понеділок польоти 80% багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників F-35 за підсумками розслідування можливих неполадок в двигунах літаків після катастрофи F-35B в кінці вересня в Південній Кароліні. Про це йдеться в поширеній заяві прес-служби відділу оборонного відомства з реалізації програми розробки і закупівлі F-35.