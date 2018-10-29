Япония заинтересовалась совместным с США проектом создания нового боевого самолета

Как отмечается, обсуждается возможность сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin. В качестве основы проекта намерены использовать боевой самолет США пятого поколения F-22. Его планируют обеспечить японским двигателем.

Согласно имеющейся информации, на разработку боевого самолета японская сторона готова потратить более 53 млрд долларов США.

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Как ранее информировал УНН, Министерство обороны США возобновило в понедельник полеты 80% многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 по итогам расследования возможных неполадок в двигателях самолетов после катастрофы F-35B в конце сентября в Южной Каролине. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы отдела оборонного ведомства по реализации программы разработки и закупки F-35.