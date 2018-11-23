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СМИ: с японского сторожевого корабля смыло часть боезапаса

СМИ: с японского сторожевого корабля смыло часть боезапаса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сторожевой корабль “Тикума” японских Сил самообороны потерял часть боезапаса в районе острова Куме в Восточно-Китайском море, относится к южной префектуре Окинава. Об этом сообщил в пятницу агентство Kyodo, передает УНН.

По его сведениям, речь идет о снарядах для автоматической корабельной пушки калибра 20 мм. Как отмечает агентство, более 20 снарядов длиной около 17 см и весом 250 грамм каждый, предположительно, смыли в море сильные волны. В последние дни в этом районе погодные условия были неблагоприятными, а скорость порывов ветра достигала 40 м в секунду.

Командование морских Сил самообороны предупредило рыбаков об этом инциденте и риске детонации снарядов в случае сильного воздействия. Тем не менее, как отмечает агентство, вероятность попадания их в рыболовецкие сети низка, поскольку глубина моря в этом районе довольно большая.

Как сообщал УНН, недавно на юге Японии тактический истребитель четвертого поколения F-15 совершил экстренную посадку.

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