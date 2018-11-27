Нова військова програма Японії буде передбачати створення авіаносця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд Японії має намір включити положення про створення першого в країні авіаносця на базі вертольотоносця ВМС “Ідзумо” в середньострокову оборонну програму, яка буде прийнята в грудні. Про це повідомляє у вівторок телеканал NHK, передає УНН.

За його даними, після модифікації “Ідзумо” передбачається оснастити новітніми американськими бойовими літаками п’ятого покоління F-35B з можливістю короткого зльоту і вертикальної посадки. За розрахунками, корабель зможе прийняти до 10 таких машин.

Відповідні кошти, за даними газети Yomiuri, міністерство оборони Японії має закласти в бюджет на 2019 рік, а введення в експлуатацію першого легкого авіаносця заплановано на 2020 рік. Японське оборонне відомство офіційно не підтверджувало таку інформацію.

Як повідомляв УНН, сторожовий корабель “Тікума” японських Сил самооборони втратив частину боєзапасу в районі острова Кумі в Східно-Китайському морі, що належить до південної префектурі Окінава.

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