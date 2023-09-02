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Новая тактика: оккупанты поджигают собственные минные поля для замедления контрнаступления ВСУ

Киев • УНН

 • 911655 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинские морские пехотинцы рассказали журналистам The New York Times о новой тактике российских войск с поджогами минных полей, что превращает поле боя в "море огня и взрывов", пишет УНН.

Детали

Украинские морские пехотинцы, которые сейчас участвуют в боевых действиях на юге страны, рассказали американским журналистам, что оккупанты адаптируются к новым условиям на поле боя и придумывают новые способы сорвать украинское контрнаступление.

Например, оккупанты заливают горючим веществом собственные заминированные поля и когда украинские силы начинают движение, враги с помощью дрона, сбрасывают гранату, тем самым провоцирую возгорание и взрывы.

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Украинские военные, которые побывали в таких условиях, описывают их как "море огня и взрывов" и отмечают, что "и без того коварные минные поля становятся еще более смертоносными".

Это одна из причин, почему во время контрнаступления украинские военные работают маленькими группами по 8-10 человек, которые выполняют конкретную задачу, вроде, атаки одной конкретной траншеи, лесопосадки или дома.

Украинские военные отмечают, что такой подход позволяет не только быть более мобильными и менее заметными для врага, но и захватывать вражеские укрепления, не разрушая их, и в дальнейшем использовать как базу для следующего шага.

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