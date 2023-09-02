Нова тактика: окупанти підпалюють власні мінні поля задля сповільнення контрнаступу ЗСУ

Деталі

Українські морські піхотинці, які зараз беруть участь у бойових діях на півдні країни, розповіли американським журналістам, що окупанти адаптуються до нових умов на полі бою та вигадують нові способи зірвати український контрнаступ.

Наприклад, окупанти заливають горючою речовиною власні заміновані поля і коли українські сили починають рух, вороги за допомогою дрона, скидають гранату, тим самим провокую займання і вибухи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС: на шляху місії знешкодили 5 російських протипіхотних мін

Українські військові, які побували в таких умовах, описують їх як "море вогню і вибухів" та наголошують, що "і без того підступні мінні поля стають ще більш смертоносними".

Це одна з причин, чому під час контрнаступу українські військові працюють маленькими групами по 8-10 осіб, які виконують конкретне завдання, на кшталт, атаки однієї конкретної траншеї, лісопосадки чи будинку.

Українські військові наголошують, що такий підхід дозволяє не лише бути більш мобільними та менш помітними для ворога, а й захоплювати ворожі укріплення, не руйнуючи їх, та надалі використовувати як базу для наступного кроку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку вторгнення рф ДСНС знешкодили понад 416 тисяч вибухонебезпечних предметів