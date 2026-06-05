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"Новая почта" остановила работу сортировочного депо в Киеве после взрыва

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

В результате взрыва в киевском депо Новой пошты погиб 58-летний работник и двое получили травмы. Работа объекта приостановлена на время следственных действий.

"Новая почта" остановила работу сортировочного депо в Киеве после взрыва

"Новая почта" сообщила о временной приостановке работы сортировочного депо после утреннего взрыва в Киеве, а также сообщила о гибели сотрудника в результате инцидента, пишет УНН.

Детали

"5 июня 2026 года около 04:15 на территории сортировочного депо Новой почты в Киеве произошел взрыв, в результате которого возникло возгорание. На место оперативно прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов", - говорится в сообщении "Новой почты".

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Пожар, как указано, был локализован и ликвидирован.

"Новая почта" сообщила, что в результате инцидента погиб их 58-летний сотрудник. Еще двое сотрудников - 41 года и 37 лет - получили травмы и находятся под наблюдением медиков. "Мы на постоянной связи с их семьями и оказываем всю необходимую помощь и поддержку. Компания также возьмет на себя организацию похорон погибшего коллеги", - указано в заявлении компании.

Работа объекта временно приостановлена

- сообщили в "Новой почте".

На месте, как указано, "продолжаются следственные действия и работа профильных служб для установления всех обстоятельств и причин происшествия".

"Новая почта полностью сотрудничает с правоохранительными органами и спасательными службами. До завершения официального расследования компания воздерживается от комментариев относительно возможных причин инцидента. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника", - говорится в заявлении.

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Юлия Шрамко

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