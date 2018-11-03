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Новая Каледония сегодня выразит свое отношение к идее независимости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Население Новой Каледонии выскажет в воскресенье на референдуме свое отношение к вопросу о независимости архипелага, имеющего в настоящее время статус заморской территории Франции. Итоги плебисцита подведет президент Франции Эмманюэль Макрон в прямом эфире из Елисейского дворца, передает УНН со ссылкой на СМИ Франции.

Дата проведения референдума была утверждена Конгрессом этой заморской территории Франции в марте этого года. На голосование предложение провести референдум вынесли сторонники независимости архипелага. Их инициативу поддержали большинство местных депутатов.

Согласно данным французского правительства, всего на территории архипелага, расположенного в Тихом океане, будет работать 270 избирательных участков. В связи с десятичасовой разницей во времени основное голосование пройдет в ночные часы. Первые, самые предварительные данные об итогах голосования станут известны в 09:00 по парижскому времени.

По оценкам социологов, в референдуме могут принять участие более 174 тысяч человек из 270 тысяч жителей Новой Каледонии. Как отмечают аналитики, значительное число избирателей не смогут проголосовать в связи с установленным 10-летним обязательным сроком проживания на архипелаге.

Согласно многочисленным опросам, большинство жителей Новой Каледонии — 63 до 75% — выступают против независимости. По мнению экспертов, главная причина этого — опасения, что архипелаг, в случае провозглашения независимости, лишится дотаций из бюджета Франции. В настоящее время такая поддержка со стороны французского государства превышает 1,3 млрд евро. Это составляет более 13% ВВП Новой Каледонии.

Как сообщал УНН, парламент Македонии рассмотрит проект поправок к конституции о названии страны 1 декабря.

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