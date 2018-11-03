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Парламент Македонії розгляне проект поправок до конституції про назву країни 1 грудня

Парламент Македонії розгляне проект поправок до конституції про назву країни 1 грудня

Київ • УНН

 • 8115 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Спікер парламенту Республіки Македонія Талат Джафері призначив пленарне засідання з питання внесення поправок до конституції щодо зміни назви країни на 1 грудня. Про це повідомив в п'ятницю місцевий телеканал "24 вєсті", передає УНН.

До цієї дати законопроект буде обговорюватися в комісії з конституційних питань, а потім в законодавчій комісії.

Згідно з текстом документа, в конституцією назва “Македонія” має змінитися на “Північна Македонія”. Раніше домовленість про це була досягнута між Скоп’є і Афінами 17 червня. Ця угода повинна вирішити багаторічну суперечку з Грецією з приводу назви балканської республіки, яка збігається з найменуванням північної грецькій області. Цей неврегульований конфлікт заважав Македонії вступити в НАТО і ЄС.

Дані поправки передбачають також деякі інші зміни. Згідно з ними, в текст конституції пропонується додати положення про те, що Македонія “поважає суверенітет, територіальну цілісність і незалежність сусідніх держав”. Ще одним нововведенням стане закріплення в тексті основного закону ідеї про те, що республіка захищає інтереси і права своїх громадян, які проживають на тимчасовій або постійній основі за кордоном.

Як повідомляв УНН, парламент Македонії 19 жовтня підтримав поправку до конституції про зміну назви країни.

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