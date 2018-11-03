Парламент Македонии рассмотрит проект поправок к конституции о названии страны 1 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Спикер парламента Республики Македония Талат Джафери назначил пленарное заседание по вопросу внесения поправок в конституцию по изменению названия страны на 1 декабря. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал “24 вести”, передает УНН.
До этой даты законопроект будет обсуждаться в комиссии по конституционным вопросам, а затем в законодательной комиссии.
Согласно тексту документа, в конституции название “Македония” должно поменяться на “Северная Македония”. Ранее договоренность об этом была достигнута между Скопье и Афинами 17 июня. Это соглашение должно разрешить многолетний спор с Грецией по поводу названия балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области. Этот неурегулированный конфликт мешал Македонии вступить в НАТО и ЕС.
Данные поправки предполагают также некоторые другие изменения. Согласно им, в текст конституции предлагается добавить положение о том, что Македония “уважает суверенитет, территориальную целостность и независимость соседних государств”. Еще одним новшеством станет закрепление в тексте основного закона идеи о том, что республика защищает интересы и права своих граждан, проживающих на временной или постоянной основе за рубежом.
Как сообщал УНН, парламент Македонии 19 октября поддержал поправку к конституции об изменении названия страны.