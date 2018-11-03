Нова Каледонія сьогодні висловить своє ставлення до ідеї незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Населення Нової Каледонії висловить в неділю на референдумі своє ставлення до питання про незалежність архіпелагу, що має в даний час статус заморської території Франції. Підсумки плебісциту підведе президент Франції Емманюель Макрон в прямому ефірі з Єлисейського палацу, передає УНН з посиланням на ЗМІ Франції.
Дата проведення референдуму була затверджена Конгресом цієї заморської території Франції в березні цього року. На голосування пропозицію провести референдум винесли прихильники незалежності архіпелагу. Їх ініціативу підтримали більшість місцевих депутатів.
Згідно з даними французького уряду, всього на території архіпелагу, розташованого в Тихому океані, буде працювати 270 виборчих дільниць. У зв'язку з десятигодинний різницею в часі основне голосування пройде в нічні години. Перші, самі попередні дані про підсумки голосування стануть відомі о 09:00 за паризьким часом.
За оцінками соціологів, в референдумі можуть взяти участь понад 174 тисяч осіб з 270 тисяч жителів Нової Каледонії. Як відзначають аналітики, значне число виборців не зможуть проголосувати у зв'язку з встановленим 10-річним обов'язковим терміном проживання на архіпелазі.
Згідно з численними опитуваннями, більшість жителів Нової Каледонії - 63 до 75% - виступають проти незалежності. На думку експертів, головна причина цього - побоювання, що архіпелаг, в разі проголошення незалежності, позбудеться дотацій з бюджету Франції. В даний час така підтримка з боку французької держави перевищує 1,3 млрд євро. Це становить понад 13% ВВП Нової Каледонії.
Як повідомляв УНН, парламент Македонії розгляне проект поправок до конституції про назву країни 1 грудня.