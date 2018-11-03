Нова Каледонія сьогодні висловить своє ставлення до ідеї незалежності

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Населення Нової Каледонії висловить в неділю на референдумі своє ставлення до питання про незалежність архіпелагу, що має в даний час статус заморської території Франції. Підсумки плебісциту підведе президент Франції Емманюель Макрон в прямому ефірі з Єлисейського палацу, передає УНН з посиланням на ЗМІ Франції.