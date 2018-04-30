Норвежец на пластиковых бочках пытался пересечь границу через Дунай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Гражданин Норвегии пытался пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай на пластиковых бочках. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вчера пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу. О появлении неизвестного на берегу реки Дунай информацию получил участковый инспектор пограничной службы", - говорится в сообщении.
Норвежец пытался пересечь границу с помощью двух пластиковых бочек.
"Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС. В ходе проверки документов также выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, "зеленые фуражки" обнаружили у нарушителя 128 таблеток с наркосодержащих веществом, средства в сумме более 14 тыс. гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии", - отметили в ГПСУ.
По данному факту пограничники уведомили взаимодействующие органы.
За попытку незаконного пересечения госграницы и нарушения правил пребывания на территории Украины на иностранца составили процессуальные документы. Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.
Напомним, на Закарпатье и Волыни контрабандисты, убегая от "зеленых беретов", покинули 22 ящика сигарет и резиновую лодку.