Норвежець на пластикових бочках намагався перетнути кордон через Дунай
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Громадянин Норвегії намагався перетнути українсько-румунський кордон річкою Дунай на пластикових бочках. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Вчора прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Норвегії при спробі незаконно перетнути державний кордон. Про появу невідомого на березі річки Дунай інформацію отримав дільничний інспектор прикордонної служби", – йдеться в повідомленні.
Норвежець намагався перетнути кордон за допомогою двох пластикових бочок.
"Горе-мандрівник пояснив, що планував потрапити до Африки через Румунію та інші країни ЄС. У ході перевірки документів також з’ясувалося, що він перевищив строки перебування на території Україні. Крім того, "зелені кашкети" виявили у порушника 128 пігулок з нарковмісною речовиною, кошти у сумі понад 14 тисяч гривень, 6 гаджетів та 6 одиниць біжутерії", – зазначили у ДПСУ.
За цим фактом прикордонники повідомили взаємодіючим органам.
За спробу незаконного перетину держкордону та порушення правил перебування на території України на іноземця склали процесуальні документи. Подальшу долю порушника вирішить суд.
Нагадаємо, на Закарпатті та Волині контрабандисти, тікаючи від "зелених беретів", покинули 22 ящика сигарет та гумовий човен.