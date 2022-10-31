Норвегия с 1 ноября переводит военных в состояние повышенной боевой готовности

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"С завтрашнего дня военные повысят свою готовность в Норвегии", - заявил журналистам премьер-министр.

"Сейчас мы не имеем оснований полагать, что россия хочет напрямую вовлечь Норвегию или любую другую страну в войну, но война в Украине означает, что всем странам НАТО необходимо быть настороже", - добавил он.

"Я должен подчеркнуть, что за последние день или дни не произошло ничего, что побудило бы нас повысить нашу готовность сейчас. Это эволюция со временем, которая привела нас к этому шагу", - сказал Стёре.

Детали

Тем временем министр обороны Бьорн Арильд Грам заявил, что повышенная военная готовность будет включать меры, связанные с логистикой, безопасностью связи и безопасностью военных объектов.

На фоне растущей напряженности в отношениях между россией и Западом Норвегия уже увеличила свой военный бюджет и усилила разведывательную деятельность в Северной Норвегии, где ее граница с россией составляет 198 километров.

Дополнение

Норвегия также усилила меры безопасности вокруг своих стратегических объектов после того, как вблизи ее морских нефтегазовых платформ были замечены загадочные полеты беспилотников, а также саботаж трубопроводов Nord Stream в Балтийском море.

В последние недели несколько россиян были арестованы в Норвегии за незаконный запуск дронов в ее воздушном пространстве или нарушение ограничений на фотографирование в зонах ограниченного доступа.

На прошлой неделе служба контрразведки Норвегии также сообщила об аресте российского агента под прикрытием, которым, по мнению экспертов, может быть высокопоставленный офицер службы военной разведки ГРУ.