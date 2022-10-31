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Норвегія з 1 листопада переводить військових у стан підвищеної бойової готовності

Норвегія з 1 листопада переводить військових у стан підвищеної бойової готовності

Київ • УНН

 • 207407 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив у понеділок, що з 1 листопада збройні сили Осло посилять безпеку країни у відповідь на війну в Україні, передає УНН з посиланням на Reuters та AFP.

Цитата

"Із завтрашнього дня військові підвищать свою готовність у Норвегії", - заявив журналістам прем'єр-міністр.

"Наразі ми не маємо підстав вважати, що росія хоче безпосередньо залучити Норвегію або будь-яку іншу країну у війну, але війна в Україні означає, що всім країнам НАТО необхідно бути насторожі", - додав він.

"Я мушу наголосити, що за останні день чи дні не сталося нічого, що спонукало б нас підвищити нашу готовність зараз. Це еволюція з часом, яка привела нас до цього кроку", - сказав Стьоре.

Деталі

Тим часом міністр оборони Бьорн Арільд Грам заявив, що підвищена військова готовність міститиме заходи, пов'язані з логістикою, безпекою зв'язку та безпекою військових об'єктів.

На тлі зростаючої напруженості у відносинах між росією та Заходом Норвегія вже збільшила свій військовий бюджет та посилила розвідувальну діяльність у Північній Норвегії, де її кордон із росією становить 198 кілометрів.

Доповнення

Норвегія також посилила заходи безпеки навколо своїх стратегічних об'єктів після того, як поблизу її морських нафтогазових платформ було помічено загадкові польоти безпілотників, а також саботаж трубопроводів Nord Stream у Балтійському морі.

В останні тижні кілька росіян було заарештовано в Норвегії за незаконний запуск дронів у її повітряному просторі або порушення обмежень на фотографування в зонах обмеженого доступу.

Минулого тижня служба контррозвідки Норвегії також повідомила про арешт російського агента під прикриттям, яким, на думку експертів, може бути високопоставлений офіцер служби військової розвідки ГРУ.

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