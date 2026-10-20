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Норвегия ввела новые санкции против рф - что попало под ограничения

Киев • УНН

 • 4196 просмотра

Новый пакет Норвегии охватывает банки, нефтяной сектор, криптосервисы, теневой флот и ВПК рф. Санкции будут действовать с 21 октября 2026 года.

Норвегия ввела новые санкции против рф - что попало под ограничения

Норвегия вводит новый пакет санкций против России, предусматривающий ограничения в отношении банков, нефтяного сектора, криптовалютных сервисов и теневого флота. Также санкции распространяются на российский военно-промышленный комплекс. Ограничения вступят в силу 21 октября 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что санкции охватывают ряд мер и направлены, в частности, против энергетического, финансового и криптосекторов, а также предусматривают усиленные меры против «теневого флота» и расширенные ограничения на импорт и экспорт.

Этим пакетом мер вводятся широкие ограничения, в частности в отношении банков, нефтяного сектора, криптовалютных услуг, «теневого флота» и военно-промышленного комплекса России.

Цель заключается в том, чтобы оказать дополнительное давление на экономику России и её способность вести и финансировать войну против Украины.

Министерство иностранных дел уже внесло необходимые изменения в нормативные акты для внедрения санкций ЕС в Норвегии, которые вступят в силу 21 октября 2026 года.

Зеленский встретился с королём Норвегии — говорили о возвращении украинских детей и ситуации в Олешках20.10.26, 16:55 • 3118 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Норвегия
Украина