Норвегия ввела новые санкции против рф - что попало под ограничения
Киев • УНН
Новый пакет Норвегии охватывает банки, нефтяной сектор, криптосервисы, теневой флот и ВПК рф. Санкции будут действовать с 21 октября 2026 года.
Норвегия вводит новый пакет санкций против России, предусматривающий ограничения в отношении банков, нефтяного сектора, криптовалютных сервисов и теневого флота. Также санкции распространяются на российский военно-промышленный комплекс. Ограничения вступят в силу 21 октября 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что санкции охватывают ряд мер и направлены, в частности, против энергетического, финансового и криптосекторов, а также предусматривают усиленные меры против «теневого флота» и расширенные ограничения на импорт и экспорт.
Этим пакетом мер вводятся широкие ограничения, в частности в отношении банков, нефтяного сектора, криптовалютных услуг, «теневого флота» и военно-промышленного комплекса России.
Цель заключается в том, чтобы оказать дополнительное давление на экономику России и её способность вести и финансировать войну против Украины.
Министерство иностранных дел уже внесло необходимые изменения в нормативные акты для внедрения санкций ЕС в Норвегии, которые вступят в силу 21 октября 2026 года.
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