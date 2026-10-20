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Норвегія запровадила нові санкції проти рф - що потрапило під обмеження

Київ • УНН

 • 2064 перегляди

Новий пакет Норвегії охоплює банки, нафтовий сектор, криптосервіси, тіньовий флот і ВПК рф. Санкції діятимуть з 21 жовтня 2026 року.

Норвегія запровадила нові санкції проти рф - що потрапило під обмеження

Норвегія запроваджує новий пакет санкцій проти росії, який передбачає обмеження проти банків, нафтового сектору, криптовалютних сервісів і тіньового флоту. Також санкції поширюються на російський військово-промисловий комплекс. Обмеження набудуть чинності 21 жовтня 2026 року. Про це йдеться у пресрелізі норвезького уряду, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що санкції охоплюють низку заходів і спрямовані, зокрема, проти енергетичного, фінансового та криптосекторів, а також передбачають посилені заходи проти "тіньового флоту" та розширені обмеження на імпорт та експорт.

Цим пакетом заходів запроваджуються широкі обмеження, зокрема щодо банків, нафтового сектору, криптовалютних послуг, "тіньового флоту" та військово-промислового комплексу Росії.

Мета полягає в тому, щоб чинити додатковий тиск на економіку росії та її здатність вести й фінансувати війну проти України.

Міністерство закордонних справ вже внесло необхідні зміни до нормативних актів для впровадження санкцій ЄС у Норвегії, які набудуть чинності 21 жовтня 2026 року.

Зеленський зустрівся із королем Норвегії - говорили про повернення українських дітей та ситуацію в Олешках20.10.26, 16:55 • 2522 перегляди

Ольга Розгон

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Норвегія
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