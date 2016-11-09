Норвегия выделит Украине дополнительные 1,3 млн евро в рамках реализации Плана действий Совета Европы

"Норвегия решила дополнительно выделить в рамках Плана действий 1 млн 300 тысяч евро на этот план. В общей сложности наша поддержка составит 4 млн 300 тысяч евро. Мы это делаем потому, что Норвегия поддерживает украинские реформы и мы считаем, что работа Совета Європы в рамках плана действий очень важна для Украины в сфере борьбы с коррупцией, проведения свободных выборов и верховенства права", - сказал посол.

Кроме того, он добавил, что Президент Украины Петр Порошенко две недели назад был в Норвегии и общался с премьером.

По словам главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга эти средства пойдут на дополнительные расходы, в частности, уже в регионах Украины.

"Хочу поблагодарить правительство Норвегии, что они еще поддержали дополнительно наш План действий. Для нас это очень важно, так как означает, что мы с украинским правительством сможем продолжить реформирование правового сектора и эти средства означают, что мы сможем продолжить нашу работу в регионах Украины по правам человека", - отметил М.Эрнберг.

Напомним, Украина и Норвегия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.