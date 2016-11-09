Норвегія виділить Україні додаткові 1,3 млн євро в рамках реалізації Плану дій Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Норвезький уряд вирішив надати Україні в рамках Плану дій Ради Європи додаткові 1,3 млн євро на підтримку реформ. Про це під час брифінгу повідомив посол Норвегії в Україні Уле Т.Хорпестад, передає кореспондент УНН.
"Норвегія вирішила додатково виділити в рамках Плану дій 1 млн 300 тисяч євро на цей план. В загальній кількості наша підтримка скаладе 4 млн 300 тисяч євро. Ми це робимо, бо Норвегія підтримує українські реформи і ми вважаємо, що робота Ради Європив рамках плану дій дуже важлива для України в сфері боротьби з корупцією, проведенні вільних виборів і верховенства права",- сказав посол.
Крім того, він додав, що Президент України Петро Порошенко два тижні тому був у Норвегії та спілкувався з прем'єром.
За словами голови офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга ці кошти підуть на додаткові витрати, зокрема, вже в регіонах України.
"Хочу подякувати уряду Норвегії, що вони ще підтримали додатково наш План дій. Для нас це дуже важливо, бо означає, що ми з українським урядом зможемо продовжити реформування правового сектору і ці кошти означають, що ми зможемо продовжити нашу роботу в регіонах Українив прав людини",- відзначив М.Ернберг.
Нагадаємо, Україна та Норвегія підписали угоду про економічну співпрацю.