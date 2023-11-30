Норвегия обещает выделить 21,2 млн евро на продовольственную безопасность в Украине

Киев вернулся в рейтинг самых дорогих городов мира: на какую позицию

Киев занимает 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit, вновь появившись в нем после исключения в прошлом году из-за российского вторжения. Мировые цены выросли в среднем на 7,4%, а Сингапур и Цюрих возглавили индекс.