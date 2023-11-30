Норвегия обещает выделить 21,2 млн евро на продовольственную безопасность в Украине
Норвегия объявила о выделении 200 миллионов крон (21,2 миллиона евро) на продовольственную безопасность Украины.
Масштабный пожар в рф: в ростове горит крупнейший вещевой рынок
Пожар охватил более 1000 квадратных метров вещевого рынка "Темерник" в ростове-на-дону.
Оккупанты нанесли удар по Торецку: один человек погиб, еще трое - ранены
Российский авиаудар по Торецку разрушил дом, один человек погиб, трое получили ранения.
Восстановление света в Одесской области: работы выполняет более 200 бригад энергетиков ДТЭК
Работы по восстановлению электроснабжения в Одесской области продолжаются. Работы выполняют более 200 бригад ДТЭК.
С 1 декабря на Закарпатье вводят проверку документов у жителей - решение Совета обороны области
С 1 декабря в Закарпатской области в условиях военного положения, согласно решению Совета обороны области, будут усилены проверки документов.
Ехали на вызов и попали под удар рф: на Херсонщине пострадали двое полицейских
Двое украинских полицейских были ранены в Бериславе Херсонской области после того, как россия сбросила взрывчатку с беспилотника; сейчас они получают медицинскую помощь.
Оккупанты запустили ударные БпЛА из Крыма
Российские военные запустили беспилотники "Shahed" из оккупированного Крыма.
Киев вернулся в рейтинг самых дорогих городов мира: на какую позицию
Киев занимает 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit, вновь появившись в нем после исключения в прошлом году из-за российского вторжения. Мировые цены выросли в среднем на 7,4%, а Сингапур и Цюрих возглавили индекс.
россияне обстреляли село на Харьковщине: есть пострадавший
В результате российского обстрела в Харьковской области был ранен 52-летний мужчина. Также во время обстрела села Липцы были повреждены жилые дома.
В Северомуйском тоннеле загорелся еще один поезд с грузом
Грузовой поезд с цистернами с дизельным топливом загорелся в Северомуйском тоннеле. Сдетонировали цистерны, шесть вагонов вспыхнули, но никто не пострадал.