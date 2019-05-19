Норберт Хофер единогласно избран новым лидером Австрийской партии свободы

"Заседание президиума АПС единогласно назначило министра транспорта, бывшего третьего председателя Национального совета и кандидата на пост федерального президента Норберта Хофера новым председателем АПС", - говорится в заявлении партии.

Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно позднее - они пройдут в сентябре.

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