Норберт Хофер единогласно избран новым лидером Австрийской партии свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр транспорта Австрии Норберт Хофер единогласно избран новым председателем Австрийской партии свободы (АПС) после отставки Хайнца-Кристиана Штрахе с поста вице-канцлера и главы этой политической силы. Об этом заявила в воскресенье АПС после заседания президиума партии, передает УНН.
"Заседание президиума АПС единогласно назначило министра транспорта, бывшего третьего председателя Национального совета и кандидата на пост федерального президента Норберта Хофера новым председателем АПС", - говорится в заявлении партии.
Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.
После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.
Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно позднее - они пройдут в сентябре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе