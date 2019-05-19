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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96138 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123421 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111753 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137868 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144663 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130147 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

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Норберт Хофер единогласно избран новым лидером Австрийской партии свободы

Норберт Хофер единогласно избран новым лидером Австрийской партии свободы

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр транспорта Австрии Норберт Хофер единогласно избран новым председателем Австрийской партии свободы (АПС) после отставки Хайнца-Кристиана Штрахе с поста вице-канцлера и главы этой политической силы. Об этом заявила в воскресенье АПС после заседания президиума партии, передает УНН.

"Заседание президиума АПС единогласно назначило министра транспорта, бывшего третьего председателя Национального совета и кандидата на пост федерального президента Норберта Хофера новым председателем АПС", - говорится в заявлении партии.

Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно позднее - они пройдут в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе

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