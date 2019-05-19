Норберт Хофер одноголосно обраний новим лідером Австрійської партії свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністр транспорту Австрії Норберт Хофер одноголосно обраний новим головою Австрійської партії свободи (АПС) після відставки Хайнца-Крістіана Штрахе з поста віце-канцлера і голови цієї політичної сили. Про це заявила в неділю АПС після засідання президії партії, передає УНН.
“Засідання президії АПС одноголосно призначило міністра транспорту, колишнього третього голови Національної ради і кандидата на пост федерального президента Норберта Хофера новим головою АПС”, — йдеться в заяві партії.
Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з’явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.
Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.
Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою. Як стало відомо - вибори пройдуть у вересні.
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