Ночью вражеские БПЛА атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, дефицит электричества не прогнозируется - энергетики

В Днепропетровской области в результате атаки вражескими БПЛА отключались воздушные линии НЭК "Укрэнерго". В Запорожской области - краткосрочно обесточивались промышленные предприятия. Энергосистема работает сбалансировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго.

В Днепропетровской области ночью россияне снова прицельно били по объектам энергетической инфраструктуры. Ночью во время атаки БПЛА и артиллерийских обстрелов была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и обесточены две магистральные линии 330 кВ - говорится в сообщении Укрэнерго.

В результате была выведена из работы резервная схема питания Запорожской атомной станции. Сейчас ремонтные бригады уже восстановили работу одной линии 330 кВ, заверили энергетики.

Кроме того, в результате атаки вражеского БПЛА в Запорожской области краткосрочно обесточивались промышленные предприятия.

Генерация

Работают 7 атомных блоков, мощности тепловой, гидрогенерации и ВИЭ. Планируется коммерческий импорт и незначительный экспорт электроэнергии.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована", - указали в Минэнерго.

Преодоление последствий обстрелов

Как сообщается, продолжается преодоление последствий массированной вражеской атаки на объекты энергетики в ночь на 22 марта. Самая сложная ситуация сохраняется в Харьковской области.

В Хмельницкой области все еще есть отключения потребителей, продолжаются ремонтные работы. В Одесской области применены графики почасовых отключений.

В течение суток восстановлено энергопитание потребителей в полном объеме в Днепропетровской области.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 12 784 МВт*ч. Также предполагается экспорт - до 1033 МВт*ч.

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