"Самое сложное до сих пор в Харькове" - Зеленский рассказал о восстановительных работах после массированной атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Харькове продолжают подключать к электроэнергии бытовых потребителей после массированной атаки рф в ночь на 22 марта. Заживлена вся Днепропетровская область, кроме части потребителей в Никополе. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Получил все необходимые доклады по восстановительным работам в наших областях после российского удара в пятницу: отчеты от МВД, энергетиков, регионов. Повсюду непрерывно продолжалась работа - заявил Зеленский.

Он поблагодарил за работу каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, спасателей из ГСЧС Украины и все задействованные коммунальные службы.

Самое сложное до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина - вся область подключена, кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество - указал Президент.

Также он сообщил, что фактически везде восстановлено техническую возможность подачи электричества в Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Франковской, Хмельницкой, Николаевской областях и в Запорожье. В части общин действуют аварийные графики отключений.

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