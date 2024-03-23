Белый дом о массированной атаке рф: путин использует каждую свободную минуту, пока конгресс США отказывается действовать

президент россии владимир путин использует каждую свободную минуту, Конгресс США не принял дополнительную помощь США. Палата представителей должна как можно быстрее принять дополнительные меры. Так советник Белого дома Джон Кирби прокомментировал массированную атаку рф в ночь на 22 марта, передает УНН.

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Кирби заявил, что массированная атака армии рф по Украине 22 марта еще раз демонстрирует, насколько важно, чтобы США продолжали предоставлять Киеву системы и средства ПВО, ракеты-перехватчики - инструменты, необходимые для защиты украинцев и инфраструктуры.

путин не ждет. Он не сидит сложа руки. Он использует каждую свободную минуту, пока наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны колебаться - заявил советник Белого дома.

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Он отметил, что Палата представителей должна как можно быстрее принять дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности, чтобы США могли предоставить Украине "жизненно важное оборудование".

"И как мы убедились за последние пару дней, каждый день задержки Палаты представителей - это еще один день, когда украинцам придется платить за это своей кровью", - резюмировал Кирби.

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