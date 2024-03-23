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Белый дом о массированной атаке рф: путин использует каждую свободную минуту, пока конгресс США отказывается действовать
Путин использует каждую свободную минуту, пока Конгресс США отказывается утвердить дополнительную помощь Украине, считает советник Белого дома Джон Кирби.
Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших
Женщина 1960 года рождения получила ранения и была госпитализирована после российского обстрела села Змиевка в Херсонской области. Накануне от атаки рф на село погиб 57-летний мужчина.
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 83 погибших, 121 пострадавших, стрелков объявили в розыск
Стрельба в торговом центре под москвой привела к гибели 83 человек, 121 ранен; четверо граждан Таджикистана были идентифицированы как стрелки, двое из них задержаны.
Харьков ночью подвергся вражеской атаке "шахедов", в области вернули свет для более 440 тыс. потребителей
Ночью Харьков подвергся вражеской атаке беспилотников, один человек пострадал. Электроснабжение было восстановлено для более 440 000 потребителей в городе и области после российской атаки 22 марта.
На Полтавщине ночью сбили девять вражеских БпЛА
Девять вражеских беспилотников были сбиты за ночь в Полтавской области, без жертв и разрушений.
россияне за сутки убили одного жителя Донетчины, еще двоих ранили
Один местный житель погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за прошедшие сутки.
Экстренные отключения света на Днепропетровщине отменены - ДТЭК
Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для всех 413 000 семей Днепропетровской области, пострадавших от массированных обстрелов врага, отменив аварийные отключения электроэнергии в регионе.
В Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский
Спасатель и полицейский получили ранения в Харькове в результате повторных вражеских обстрелов во время ликвидации пожара, вызванного первым ударом беспилотника.
На Херсонщине за сутки погиб один человек, трое раненых
Один человек погиб и трое получили ранения в результате российского обстрела 20 населенных пунктов в Херсонской области за минувшую ночь, повреждены здания и инфраструктура.
Россияне обстреляли из артиллерии Очаков в Николаевской области
В пятницу россияне несколько раз обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, но о жертвах не сообщалось.