Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Несмотря на то, что сегодня россияне совершили самую масштабную ракетную атаку на критическую инфраструктуру в Украине с начала полномасштабной войны, эксперты считают, что ситуация не является критической, пишет УНН.

Этой ночью россияне совершили крупнейшую ракетную атаку, направленную против объектов украинской энергетики. В результате этой атаки: 5 человек погибли, есть раненые, в ряде областей повреждены критические элементы инфраструктуры, в том числе и ДнепроГЭС.

Эксперты Михаил Гончар и Александр Харченко говорят, что хотя нанесенные повреждения некоторых объектов инфраструктуры являются неприятными, они не имеют значительного влияния на общее национальное потребление. Даже с учетом повреждений, которые случились в ДнепроГЭСе и других объектах, эксперты не считают ситуацию критической. Информация о возможности разрушения плотины является неправдоподобной, поскольку это очень прочный объект, который трудно повредить ракетным ударом. По их словам, если бы это произошло зимой, на пике электропотребления, ситуация была бы гораздо хуже.

"На самом деле ситуация хоть и сложная, однако она не является апокалиптической. Несмотря на то, что не только ДнепроГЭС была поражена, но и многие другие подстанции на западе и центре Украины. Но опять же, сейчас пик потребления пройден и определенный профицит мощности есть. Поэтому, если бы, эта атака цели не достигла, но вред нанесла", - говорит Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

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Относительно атаки на ДнепроГЭС, они объясняют, что повреждения не имеют существенного влияния на общее энергопотребление. Возникновение каких-либо серьезных последствий от повреждения плотины маловероятно, поскольку это очень прочный объект, который трудно повредить ракетным ударом.

"В Украине объединенная энергосистема и отсутствие работы двух блоков гидроэлектростанции в Запорожье не влияет существенным образом на общее энергообеспечение. Я думаю, что те объекты, которые сейчас не имеют питания из-за массовых атак, будут восстановлены питания в течение ближайшего времени", - добавил Александр Харченко директор Центра исследований энергетики.