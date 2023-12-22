Ночью в Одесской области ПВО сбила три беспилотника, обломки повредили элеватор

Ночью в Одесской области Силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотники. Обломки сбитого дрона повредили зернохранилище. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

В Одесской области традиционным приоритетом для врага была припортовая инфраструктура. Пытались попасть именно по этим объектам, которые связаны в том числе с зерновым коридором. То есть обломками сбитого дрона поврежден один из зернохранилищ. Там вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован самими сотрудниками, привлечение спасателей не не потребовалось. Люди не пострадали отметила руководительница пресс-центра.

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В ночь на 22 декабря в Киеве обломки дронов упали в трех районах столицы. Было попадание в многоэтажку в Соломенском районе, также вспыхнул пожар на Дарнице в недострое.

Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе