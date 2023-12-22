Ночью в Одесской области ПВО сбила три беспилотника, обломки повредили элеватор
Киев • УНН
Противовоздушная оборона Одессы сбила три беспилотника; обломки попали в зернохранилище, вызвав пожар, который удалось быстро локализовать без пострадавших. Обломки беспилотников также поразили Киев, попав в здания и вызвав пожар.
Ночью в Одесской области Силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотники. Обломки сбитого дрона повредили зернохранилище. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.
В Одесской области традиционным приоритетом для врага была припортовая инфраструктура. Пытались попасть именно по этим объектам, которые связаны в том числе с зерновым коридором. То есть обломками сбитого дрона поврежден один из зернохранилищ. Там вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован самими сотрудниками, привлечение спасателей не не потребовалось. Люди не пострадали
Добавим
В ночь на 22 декабря в Киеве обломки дронов упали в трех районах столицы. Было попадание в многоэтажку в Соломенском районе, также вспыхнул пожар на Дарнице в недострое.
Появились фото последствий попадания обломков в жилой дом в Соломенском районе21 декабрь 2023, 22:13 • 33093 просмотра
Ночью в Одесской области ПВО сбила три беспилотника, обломки повредили элеватор
Противовоздушная оборона Одессы сбила три беспилотника; обломки попали в зернохранилище, вызвав пожар, который удалось быстро локализовать без пострадавших. Обломки беспилотников также поразили Киев, попав в здания и вызвав пожар.
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