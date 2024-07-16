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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью Силы обороны уничтожили российские пусковые установки С-300 на оккупированной Донетчине - Сырский

Ночью Силы обороны уничтожили российские пусковые установки С-300 на оккупированной Донетчине - Сырский

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 15:36  •  10032 просмотра

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Украинские военные нанесли удар и уничтожили вражескую систему противовоздушной обороны С-300, включая радиолокационные станции и пусковые установки, во временно оккупированной Донецкой области.

В ночь на 16 июля, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по вражескому комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется 

- рассказал Сырский

Он также отметил, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям РФ.

Разведчики ГУР уничтожили российского "жителя" и логистический центр оккупантов7 июля 2024, 06:35 • 33498 просмотров

Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств. #F16comingsoon

- добавил главнокомандующий. 

Напомним,

Впервые в истории войны украинские спецназовцы уничтожили новейшую российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ, прервав связь между командным пунктом и армейскими подразделениями оккупантов. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
donetskДонецк
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
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