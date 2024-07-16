Ночью Силы обороны уничтожили российские пусковые установки С-300 на оккупированной Донетчине - Сырский

В ночь на 16 июля, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по вражескому комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

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По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется - рассказал Сырский

Он также отметил, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям РФ.

Разведчики ГУР уничтожили российского "жителя" и логистический центр оккупантов

Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств. #F16comingsoon - добавил главнокомандующий.

Напомним,

Впервые в истории войны украинские спецназовцы уничтожили новейшую российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ, прервав связь между командным пунктом и армейскими подразделениями оккупантов.