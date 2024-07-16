Ночью Силы обороны уничтожили российские пусковые установки С-300 на оккупированной Донетчине - Сырский
Киев • УНН
Украинские военные нанесли удар и уничтожили вражескую систему противовоздушной обороны С-300, включая радиолокационные станции и пусковые установки, во временно оккупированной Донецкой области.
В ночь на 16 июля, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по вражескому комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника. Более подробная информация о последствиях удара уточняется
Он также отметил, что это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих Сил обороны по важным военным целям РФ.
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Ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.
Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств. #F16comingsoon
Напомним,
Впервые в истории войны украинские спецназовцы уничтожили новейшую российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ, прервав связь между командным пунктом и армейскими подразделениями оккупантов.