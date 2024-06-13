Українські військові знищили новітню російську станцію зв'язку Р-416ГМ
Київ • УНН
Вперше в історії війни українські спецпризначенці знищили новітню російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ, перервавши зв'язок між командним пунктом та армійськими підрозділами.
Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ та знищили її. Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій, передає УНН.
Деталі
Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.
У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.
Зазначається, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.
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