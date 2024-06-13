Операторы 3-го полка ССО во время работы на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ и уничтожили ее. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций, передает УНН.

Детали

Известно, что российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

По вражеской цели наши операторы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. говорится в сообщении

В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов.

Отмечается, что эта станция Р-416ГМ - первая, пораженная украинскими военными за время войны.

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