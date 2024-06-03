Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"

Операторы Сил специальных операций во время аэроразведки обнаружили и нанесли огневое поражение сверх современной российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2". Кадры поражения УСН опубликовали в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Операторы УСН во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2". Эта модель РЛС считается над современным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые эта была зафиксирована на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине, которую россияне завезли для противодействия ударным БПЛА.

Одна, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО. Наши операторы нанесли огневое поражение по Российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение УСН - - добавляют в УСН.

Напомним

Украинские воины уничтожили в мае 1160 российских артиллерийских систем. Это рекордное количество уничтоженной российской артиллерии за один месяц.