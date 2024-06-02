ЗСУ у травні знищили рекордну кількість російських солдатів та артилерії
Київ • УНН
У травні українські військовослужбовці знищили рекордні 1160 російських артилерійських систем і знищили 38 940 російських солдатів, що є найвищими щомісячними втратами для Росії з початку повномасштабного вторгнення.
Українські воїни знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість знищеної російської артилерії за один місяць. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт
Також у травні було ліквідовано на війні проти України 38 940 російських солдатів. Це найбільший показник місячних втрат окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Крім того, за травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів.
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