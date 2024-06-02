ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

Украинские воины уничтожили в мае 1160 российских артиллерийских систем. Это рекордное количество уничтоженной российской артиллерии за один месяц. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом говорится в публикации Минобороны на странице в Х (Twitter).

Также в мае было ликвидировано на войне против Украины 38 940 российских солдат. Это самый большой показатель месячных потерь оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, за май российская армия потеряла 9 истребителей и 860 бронетранспортеров.

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