ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  135652 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  132068 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  136169 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  136324 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141119 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132307 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  240542 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112816 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  223268 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92322 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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31 мая 2024, 06:27  •  187696 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  224989 просмотра

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

В мае украинские военнослужащие уничтожили рекордные 1160 российских артиллерийских систем и уничтожили 38 940 российских солдат, что является самыми высокими ежемесячными потерями для России с начала полномасштабного вторжения.

Война •   •  2745 просмотра
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

Первая женщина, бывший депутат парламента Ирана Зохре Элиян, зарегистрировалась в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах в Иране, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

политика •   •  3270 просмотра
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

Украинские военные атаковали российскую военную базу в Малокаховке, временно оккупированном районе Херсонской области, в результате чего вечером 1 июня произошел взрыв и сильный пожар.

Общество •   •  3416 просмотра
На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

Пятеро мирных жителей, включая 14-летнего подростка, были ранены в результате российского ракетного обстрела города Лима в Донецкой области 1 июня 2024 года.

Общество •   •  4010 просмотра
14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов УЕФА сезона 2023/24, обыграв в финале дортмундскую" Боруссию " со счетом 2:0 и завоевав свой рекордный 15-й титул.

спорт •   •  3932 просмотра
Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Орбан объявил о плане создания пророссийской "мирной коалиции" в Европейском парламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о планах создать пророссийскую "коалицию мира" в будущем Европейском парламенте, целью которой будет поддержка переговоров между Украиной и Россией вместо конфронтации с Россией.

политика •   •  5945 просмотра
Орбан объявил о плане создания пророссийской "мирной коалиции" в Европейском парламенте

Российские войска обстреляли Херсонщину: пострадала женщина

Российские войска обстреляли село Великая Александровка в Херсонской области, в результате чего 50-летняя женщина получила сотрясение мозга.

Война •   •  6196 просмотра
Российские войска обстреляли Херсонщину: пострадала женщина

28-летний мужчина утонул в искусственном озере в Броварах, тело пока не найдено

28-летний мужчина утонул в искусственном озере недалеко от жилого комплекса "скандия" в Броварах, и, несмотря на поисковые работы, его тело до сих пор не найдено.

Общество •   •  6189 просмотра
28-летний мужчина утонул в искусственном озере в Броварах, тело пока не найдено

Движение транспорта на Голосеевском проспекте в Киеве нарушено из-за ДТП

Из-за аварии на Голосеевском проспекте в Киеве затруднено движение в направлении бульвара Николая Михновского, поэтому водителям следует соответствующим образом планировать свои маршруты и соблюдать комендантский час в городе с полуночи до 5 утра.

Анонсы •   •  6843 просмотра
Движение транспорта на Голосеевском проспекте в Киеве нарушено из-за ДТП

В Чернигове после УПЦ МП восстанавливают средневековый собор

В Чернигове музейщики восстанавливают Спасо-Преображенский собор 11 века, который ранее использовался Украинской православной церковью Московского патриархата, путем очистки стен, вывоза мусора и демонтажа незаконных сооружений.

Общество •   •  7952 просмотра
В Чернигове после УПЦ МП восстанавливают средневековый собор