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Бійці ССО за допомогою дрона уразили надсучасну російську РЛС “Каста-2Е2”

Бійці ССО за допомогою дрона уразили надсучасну російську РЛС “Каста-2Е2”

Київ • УНН

 • 21528 перегляди

За іронією долі, машини ворожої радіолокаційної станції стали ціллю ударних дронів ССО. Оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння спецпризначенців.

Оператори Сил спеціальних операцій під час аеророзвідки виявили та завдали вогневого ураження по надсучасній російській рухомій радіолокаційній станції "Каста-2Е2". Кадри ураження ССО опублікували в Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Оператори ССО під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2". Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вперше ця була зафіксована на території України у 2021 році на окупованій Луганщині, яку росіяни завезли для протидії ударним БПЛА.

Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО. Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО

- додають в ССО.

Нагадаємо

Українські воїни знищили у травні 1160 російських артилерійських систем. Це рекордна кількість знищеної російської артилерії за один місяць.

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