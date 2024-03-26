Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

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Один человек погиб и еще один получил ранения в результате ночного ракетного обстрела российскими военными города Новогродовка Донецкой области.
Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"
Венгрия выступает против неограниченного импорта украинского зерна в ЕС, требуя защиты своих фермеров от конкуренции с низкокачественной украинской продукцией, и настаивает на включении пшеницы и кукурузы в гарантии для украинского импорта для продолжения торгового соглашения.
Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана
Российские следователи допросили семьи 4 таджикских мужчин, обвиняемых в совершении смертоносного нападения на концертный зал под Москвой, а президент Таджикистана Рахмон лично руководил расследованием.
Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших
В Балтиморе обвалился двухкилометровый мост, в результате чего несколько автомобилей упали в реку, и спасатели уже спасли двух человек из воды, продолжая поисково-спасательные работы для еще по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.
Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА
Кабинет Министров Украины назначил Антона Шалигайло заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.
Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК
Председатель Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии разоблачен на продаже фальшивых справок с вымышленными болезнями, которые помогали людям нелегально пересекать границу Украины за деньги.
Китай подал жалобу в ВТО из-за программы субсидий по электромобилям в США
Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на американскую программу субсидирования электромобилей, которая дискриминирует китайскую продукцию и нарушает глобальную цепочку поставок.
Украина ищет методы возвращения депортированных украинцев из рф - общественная активистка
Украина ищет пути возвращения депортированных украинцев, в том числе детей, из россии. Такого масштаба похищений и депортаций мир не видел со времен Второй мировой войны, и не существует уникальной формулы решения этого вопроса.
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда, несмотря на протесты - министр
Венгрия не будет продлевать запрет на импорт меда из Украины, поскольку предыдущий запрет не имел положительного влияния на цены на местном рынке и нанес ущерб компаниям, экспортирующим мед в ЕС, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.
Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе
Жители Бердянска сообщают об ухудшении качества воды: вода из городского водопровода мутная, резкая и сомнительного цвета.