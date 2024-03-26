Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Ночью россияне обстреляли город Новогродовка, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

1 человек погиб и 1 ранен в результате ночного обстрела Новогродовки. Россияне ударили по городу двумя ракетами около 3:40 - убили 23-летнюю женщину. Еще одна женщина получила легкие ранения и не нуждается в госпитализации - резюмировал председатель ОВА.

По его словам, ракетами также разрушено админздание и ангар, повреждено общежитие, 2 частных дома и 2 нежилых помещения.

Дополнение

Филашкин в очередной раз подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно и призвал гражданских эвакуироваться то отдаленных от фронта регионов

Напомним

Ночью россияне осуществили ракетные обстрелы Селидово и Новогродовки в Донецкой области, в результате чего был ранен один мирный житель и разрушено предприятие.